Manisalılar 1 Mayıs'ta Atatürk Kentpark'a Akın Etti

Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü fırsat bilen Manisalılar sıcak havanın da etkisiyle Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark'a akın etti.

dolayısıyla resmi tatil 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında havaların da sıcak olmasını fırsat bilen Manisalılar kendilerini Atatürk Kent Park'a attılar. Kahvaltı için Kent Parkı tercih eden vatandaşlar, masaların yetersiz olmasından şikayet etti.

Manisa'nın en geniş dinlenme alanı olan Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan Atatürk Kent Park'ı, kahvaltı ve dinlenme için Manisalılar tarafından rağbet görüyor. Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü fırsat bilen vatandaşlar Atatürk Kent Park'ı doldurdular. Hem büyükler hem de çocuklar için çeşitli etkinliklere sahip olan parka gelen Manisalılar doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar, kahvaltı ve yemek için kullanılan masaların yetersiz olduğunu dile getirdi. Yürüyüş ve doğum günü etkinliklerinin de yapıldığı park, doğal görüntüsüyle izleyenleri cezbediyor. - MANİSA