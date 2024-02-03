Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisleri Kapatıldı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'nde geçen yıldan beri farklı zamanlarda yangınlara neden olan geri dönüşüm tesisleri, Valiliğin başlattığı çalışma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce kapatıldı.

Manisa Valiliği, Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların ardından çalışma başlattı. Manisa Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz Yunusemre sınırları içerisinde geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınlar sonrası bahsi geçen tesislerde işlemler Valiliğimiz koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda, 09 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen yangın sonrası oluşan atıkların bertaraf edilmesi amacıyla ihale süreci tamamlanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu atıkların 75 gün içerisinde lisanslı firmalara gönderilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 08 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen yangın sonrası aynı adreste ve iki ayrı parselde yer alan üç geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri Valiliğimiz oluru ile durdurulmuştur. Ortak kapatma planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunulmuş olup söz konusu atıkların 29 Şubat 2024 tarihine kadar lisanlı firmalara gönderilmesi sağlanacaktır" denildi.