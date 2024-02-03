Manisa'da tırla motosiklet çarpışması: 1 ölü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Merkezefendi Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Vural B'nin (65) kullandığı 45 ADR 477 plakalı motosiklet, A.İ. idaresindeki 35 BKA 365 plakalı tırla çarpıştı.
Tırın altına giren motosikletin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Vural B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü A.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.