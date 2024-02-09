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Manisa'da inşaat kazası: Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Mustafa K. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının sağlık durumu iyi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşaatı süren binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Şehit Hasan Kuzu Caddesi'ndeki inşaatı devam eden 4 katlı binaya giren Mustafa K. (47) yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu asansör boşluğundan çıkartılan Mustafa K, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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