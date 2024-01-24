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Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un altyapısından yetişen güreşçiler, Türkiye şampiyonalarında başarılı performans sergileyerek Manisa'nın gururu oldu. Genç sporcular, gelecek için umut vaat ediyor.

Yunusemre Belediyespor'da altyapıdan yetişen güreşçiler, Türkiye şampiyonalarında Manisa'nın gururu oldu.

Güreş altyapısına önem veren Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor. Altyapıdan yetiştirilen güreşçiler, 2023 yılında katıldıkları Türkiye şampiyonalarında fırtına gibi eserek madalyaları topladı. Küçük yaş gruplarında kürsüye adını yazdıran Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, sürekli ilerleme kat ederek gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, oluşturdukları güçlü altyapının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Rona, "Kısa bir süre önce oluşturduğumuz altyapımızdan 2022'de Hakim Beytullah Kalay ve Civan Yalçın ile elde ettiğimiz madalyalarla Türkiye'de ses getirmiştik. 2023'te ise parlak bir sezonu geride bıraktık, birçok illerarası ve okul sporları müsabakalarında madalyalar elde ederken, Türkiye şampiyonalarında ise 10'a yakın madalya elde ettik. Bizim ana hedefimiz 2024'te milli takıma sporcu kazandırmak. İnşallah bunu da başaracağız. Ata sporumuza desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi. 2023 yılında Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 30 kiloda Ramazan Özman, 68 kiloda Yusuf Emir Yünden ve 34 kiloda Hakim Beytullah Kalay Türkiye 2'ncisi olurken, 30 kiloda Ömer Faruk Batur Türkiye 3'üncüsü oldu. Rize'de yapılan Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ise Kadir Kadiroğlu 44 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Yozgat'ta yapılan 11-12-13 Yaş Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 38 kiloda Furkan Akgün Türkiye Şampiyonu olurken, 52 kiloda Ahmet Yiğit Efe ve 62 kiloda Hasan Hüseyin Akbıyık Türkiye 3'üncüsü oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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