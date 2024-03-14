Saadet Partisi Yunusemre adayı Fatma Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Yunusemre belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Yunusemre belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Yunusemre adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Fatma Özdemir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATMA ÖZDEMİR KİMDİR?

Fatma Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yunusemre belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YUNUSEMRE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yunusemre adayı belli oldu. Saadet Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Fatma Özdemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.