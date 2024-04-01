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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki başarısı komşuları tarafından kutlandı

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CHP'nin Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde ettiği başarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki komşuları tarafından da kutlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesindeki komşuları, CHP'nin seçimlerdeki başarısını kutladı. Güzelyurt Mahallesi Metya-2 konutlarında yaşayan Özel'in komşuları gün boyu kutlama yaparak, siteye dev pankart astı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunusemre Manisa Politika Güncel Haberler

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