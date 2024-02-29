Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrikada Yangın Çıktı
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor. Yunusemre ilçesindeki kağıt üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.