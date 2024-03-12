İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Tufan Akan kimdir? İYİ Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan kimdir?

İYİ PARTİ MANİSA YUNUSEMRE ADAYI KİM?

İYİ Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Tufan Akan oldu.

TUFAN AKAN KİMDİR?

1982 yılında doğdum.

Memur bir babanın çocuğu olarak pek çok şehirde bulundum.

En sonunda da atalarımın toprağı olan Manisa'da, hemşehrilerimle birlikte yaşamaya başladım.

Eczacı Hatice Akan ile evli ve 2 çocuk babasıyım.

Eğitim Hayatı

2004 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon dalında yöneticilik eğitimi aldım. Hali hazırda İzmir Demokrasi Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Maliye bölümünde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim.

Çalışma Hayatı

Çalışma hayatımın ilk 10 yılında ulusal ve uluslararası firmalarda yönetici pozisyonunda görev aldım. Profesyonel iş hayatımda edindiğim tecrübe ve bilgi birikimiyle, 2016 yılında gıda, tarım ve sağlık sektöründe aile şirketimizi kurarak Manisamızın istihdamına katkı sağladım. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Girişimciler Derneği ve çeşitli STK'larda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum. Halen birçok STK'da üyeliklerim devam etmektedir.

Siyasi Hayatı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Yunusemre Belediye Meclis üyesi olarak seçildim. 12 Haziran 2019 tarihinde İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı'na atandım ve Yunusemre Belediye Başkan adaylığım açıklanana dek İlçe Başkanlığı görevimi yürüttüm. Yunusemre Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği ve İlçe Başkanlığım süresince Yunusemremizin sorunlarını korkusuzca dile getirerek, ulusal basına gündem olan birçok hukuksuzluğu açığa çıkardım.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.