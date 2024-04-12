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Manisa'da Otomobil Çarpışması: 7 Yaralı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet N'nin kullandığı 34 EPP 419 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Vali Azizbey kavşağında, Cafer S. idaresindeki 10 KB 390 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 10 KB 390 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

Kazada, otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunusemre Manisa Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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