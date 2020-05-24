Manisa'da çocuklara bayram hediyesi: 'Askıda oyuncak' Manisa'da girişimci iki kadın, Ramazan Bayramı öncesi korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı maddi sıkıntı yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik 'Askıda oyuncak' adıyla anlamlı bir proje başlattı.

Manisa'da girişimci iki kadın, Ramazan Bayramı öncesi korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı maddi sıkıntı yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik 'Askıda oyuncak' adıyla anlamlı bir proje başlattı. Proje kapsamında hayırseverler tarafından satın alınarak özel oluşturulan reyona bırakılan bebek ürünleri ve oyuncaklar, ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından alınıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bebek mağazası sahibi Deniz Alya Eryılmaz ve arkadaşı iş kadını Naciye Öztürkkan ile birlikte korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı maddi sıkıntı yaşayan dar gelirli ailelerinin çocukları için 'Askıda oyuncak' projesi başlattı. Eryılmaz ve Öztürkkan'ın 'İyilik paylaştıkça artar' sloganı ile hayata geçirdiği proje kapsamında, hayırseverler satın aldığı oyuncak, bebek bezi, bebek maması ve bebek kıyafetlerini mağazanın dış kapısı önündeki reyona bırakıyor. İhtiyaç sahibi dar gelirli aileler çocukları için istedikleri ürünü alarak projeden yararlanıyor.

İşletme sahibi Deniz Alya Eryılmaz, "Çok ihtiyacı olanlar var. Ben de dağıtırken veren elin, alan eli görmesi taraftarı değilim. Bir nebzede olsa, bayram öncesi çocukları sevindirelim istedik. Bunu yaparken de onları utandırmadan yapmak istedik. Ortaya böyle bir proje çıktı. Biliyorsunuz ki herkesin durumu aynı değil. Çoğu çocuklarımız oyuncaksız büyüyor. Korona virüs salgınından dolayı da ailelerin maddi durumları iyice sarsıldı. Aileler temel ihtiyaçlarda daha çok harcama yapmayı tercih ederken, çocuklarına da oyuncak almakta zorlanıyorlar. Biz de maddi durumu iyi olmayan ailelerimize böyle bir proje ile yardımcı olmak istedik. İyilik paylaştıkça artar" diye konuştu.

Projenin paydaşı Naciye Öztürkkan da kampanyaya katılım noktasında hayırseverlerden destek istedi. Öztürkkan, şöyle devam etti:

"Deniz Alya Hanımla çocukları sevindirebilme adına bir kampanya başlattık. Hep birlikte zorlu süreçlerden geçiyoruz. Bu zorlu süreçte evlerine kapanan çocuklar için yardımda bulunmak istedik. Özellikle bu zor dönemde durumu yeten ve yetmeyen birçok ailemiz mevcut. Biz de bunun önüne geçebilme ve çocuklarımızı sevindirebilme amacıyla böyle bir kampanyaya şahit olmak istedik. Kampanyayı zaten bebek mağazası önünde yapıyoruz. Dileyen bebek mağazasında kendi bebeğine alışveriş yaparken, eğer durumu el veriyorsa kendine aldığı eşyadan bir fazlasını bu rafa koyduğunda durumu yetmeyen başka bir ailenin çocuğunu sevindirebilir. Bu şekilde bir iyilik yapabiliriz." - MANİSA

Kaynak: İHA