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Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan ve TBMM Açılışının 104. Yıl Dönümü Kutlamaları

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Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bayram dolayısıyla, Antalya Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve renkli balonlarla süslendi. Kutlamalarda, 23 Nisan bandosu sevilen marşları seslendirdi. Maskotların, balonbazların ve çeşitli gösterilerin yer aldığı kutlamalar yolculardan ilgi gördü.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bayram dolayısıyla, Antalya Havalimanı giden ve gelen yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve renkli balonlarla süslendi.

Kutlamalarda, 23 Nisan bandosu sevilen marşları seslendirdi. Maskotların, balonbazların ve çeşitli gösterilerin yer aldığı kutlamalar yolculardan ilgi gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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