Çocuklar 23 Nisan'da Anıtkabir'e akın etti

(ANKARA) Haber : MELİS YILDIRIM / Kamera: UĞUR DEMİRCİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar Anıtkabir'e akın etti. 14 yaşındaki Esma Yıldız duygularını, "Son zamanlarda çocukların çok fazla haklarının yendiğini düşünüyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına bu bayramı armağan etmesiyle birlikte çocuklara verdiği değer ortaya çıkıyor. Çok gurur verici bir bayram" sözleriyle dile getirdi. 13 yaşındaki İklim ise "Keşke şu an Atamız yaşasaydı ve öbür atalarımız da yaşasaydı belki daha da yüksek bir konumda olabilirdik" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından Anıtkabir kapılarını ziyaretçilere açtı. Çocuklar Anıtkabir'e akın etti. Saat 10.00'da ziyarete açılan Anıtkabir, akşam 21.00'e kadar açık olacak.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan 14 yaşındaki Esma Yılmaz duygularını, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bu bayramı armağan etmesi en güzel davranışlardan biri. Çünkü özellikle son zamanlarda çocukların çok fazla haklarının yendiğini düşünüyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına bu bayramı armağan etmesiyle birlikte çocuklara verdiği değer ortaya çıkıyor. Çok gurur verici bir bayram" ifadeleriyle aktardı.

"KELİMELER DÖKÜLMÜYOR AĞZIMDAN, ÇOK MUTLUYUM"

14 yaşındaki Evrim, "Onur duygusu içindeyim. Kelimeler dökülmüyor ağzımdan, çok mutluyum. İyi ki Atatürk bize bu bayramı vermiş" dedi.

13 yaşındaki İlkim ise, "Atatürk'ün bizim ülkemizi kurtarıp düşmanlara karşı büyük bir önder olarak görünmesi çocuklar için çok büyük bir minnet ve önemli bir şey. Bize bu bayramı verdiği için, özellikle de sadece Türkler için değil bütün dünya çocuklarına verdiği için bence çok onurlu bir şey. Bunun özellikle de bizim için olması çok güzel bir şey. Keşke şu an Atamız yaşasaydı ve öbür atalarımız da yaşasaydı belki daha da yüksek bir konumda olabilirdik" diye konuştu.

11 yaşındaki Ceylin, "Çok mutluyum. Bize bu bayramı hediye ettiği için gurur duyuyorum. Bu bayramı bize armağan ettiği için teşekkür ettim içimden" dedi.

"ATATÜRK SIRF ÇOCUKLARI SEVDİĞİ İÇİN BU BAYRAMI BİZE HEDİYE ETMİŞ"

Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Zeynep düşüncelerini, "Atatürk sırf çocukları sevdiği için bu bayramı bize hediye etmiş. Çok güzel bir duygu bu" ifadeleriyle dile getirdi.

12 yaşındaki Songül ise çok mutlu olduğunu ve gururlu olduğunu söyledi.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten 10 yaşındaki bir çocuk, bu bayramı kendilerine armağan ettiği için Atatürk'e teşekkür edeceğini söyledi.