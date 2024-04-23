Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan'da Makamını Öğrenciye Devretti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Beren Arslan'a devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla valilik makamında sembolik devir teslim töreni düzenlendi.

Törende Vali Şahin, makam koltuğunu Cengiz Topel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beren Arslan'a devretti.

Törenin ardından yaptığı konuşmada Arslan, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Dünyanın en güzel şehrinde yaşayan tüm çocukları temsilen makamda olduğunu belirten Arslan, "Dünyadaki tüm çocukların barış içerisinde yaşamasını istiyorum. Haberlerde açlıktan ve savaşta ölen çocuklar görmek istemiyorum." dedi.

Vali Şahin'e 23 Nisan dileklerinden bahseden Arslan, tüm çocukların eşit şartlarda faydalanabileceği bir eğitim sistemi, kadın vali ve vali Yardımcısı sayılarının artması, yeşil alanların ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin, kadınlara yönelik projelerin ve sokak hayvanlarına yönelik tesislerin çoğalmasını istedi.

Konuşmasının ardından Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı telefonla arayarak okullarda spor salonlarının artırılması için talimatta bulundu.

Vali Şahin, Beren Arslan'a tablet, kitap seti ve içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası hediye etti.

Güzel dileklerinden dolayı Arslan'ı tebrik eden Şahin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.