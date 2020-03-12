Malatya'da mezarlara zarar veren 2 şüpheli yakalandı Malatya'da 4 mezara zarar verdiği tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Malatya'da 4 mezara zarar verdiği tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Durucasu ve Sürür mahallelerinin ortak kullandığı mezarlıkta, 27 Şubat'ta 4 mezar kimliği belirsiz kişilerce açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA