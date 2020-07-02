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Malatya'da ayak tenisi heyecanı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başlama vuruşunu yapmasıyla start alan Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Spor Kulüpleri karşılaşmaları birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Malatya'da ayak tenisi heyecanı
02.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:29

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başlama vuruşunu yapmasıyla start alan Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Spor Kulüpleri karşılaşmaları birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin destek verdiği Ayak Tenisi Turnuvasının Amatör Spor Kulüpleri karşılaşmalarında çekişmeli ve keyifli dolu anlar yaşanıyor. Malatya Park AVM Otoparkında kurulan özel alanda 20 takımın katılımıyla başlayan karşılaşmalar için düzenlenen açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Park AVM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) Malatya Şube Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, amatör takım sporcuları, aileleri ve sporseverler katıldı.

"Başkanımız amatör camiada sevilen ve saygı duyulan bir isimdir"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın amatör camiada sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, "Göreve geldiği günden beri gençlerin yanında olan, sporu destekleyen, amatör takımlara desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımıza böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için tüm kulüpler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek amatör kulüplerimize verdiği destek gerekse de kentimizin ihtiyaç duyduğu 3.lig takımının kazandırılmasında ciddi katkılar sağlayan Belediye Başkanımızın bu sahiplenişi ve desteklerine minnettarız.Ayak Tenisi gibi Malatya'da ilk kez düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız, dereceye girecek ilk 3 takımın dışında diğer takımlarımıza da hediyeler dağıtacak olmasından dolayı tüm sporcular adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Gençliğe ve spora çok ciddi yatırımlar yapıyoruz"

Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "2019 yılında göreve gelir gelmez öncelikle gençlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymak ve sportif etkinlikleri belli bir düzende götürmek adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak gençlerin ve sporcularımızın yanında olduğumuzu ortaya koyduk. Bölgemizde ki sportif etkinlikleri artırıp gençlerimizi daha fazla spora teşvik ederek farklı alanlarda profesyonelleşmelerine katkı sunarak geleceğe daha umutlu bakmak istiyoruz. Gençlik ve spor yatırımları açısından büyük emekler veriyoruz, çok çalışıyoruz. Kalıcı başarılar ve lisanslı sporcu sayımızın artması için alt yapıya yönelik tesis alanlarımızın artması adına bir takım yatırımlara başladık. Geçen yıl mahallelerimize portatif havuzlar kurarak çocuklarımızın hijyenik ve güzel şartlarda yüzme öğrenmesine katkı sunup, 3 bine yakın evladımıza sertifikalarını verdik. Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projemizin temelini attık, bölgemize değer katacak özelliklere sahip Yakınca Spor Adası ile 9 ayrı bölgeye kuracağımız Spor Tesisleri projelerimizle sportif alt yapıya ciddi desteklerimiz olacak. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Melekbaba Mahallemizde hizmete girecek olan Gençlik Merkezi içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Biz, çocuklarımızın güzel ve sağlıklı bir hayata sahip olmaları adına sporla iç içe olup kendilerini geliştirmelerini ve farklı spor dallarında uzmanlaşmalarını istiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz yeter ki bir adım atsın, biz onlar için koşarız ve yorulmayız. Malatya'da ilk kez düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasıyla da gençlerimizin farklı yeteneklerini ön plana çıkarmış olacağız. Pandemi salgınından dolayı sportif aktivitelerden uzak kalan gençlerimizi eğlenceli ve keyifli bir etkinlikte bir araya getirmek adına düzenlediğimiz Ayak Tenisi Turnuvamıza destek veren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesine, Futbol İl Temsilciliğine ve Malatya Park AVM Yönetimine teşekkürlerimi sunarken, katılan tüm takımlarımızın sporcularına ise başarılar diliyorum. Toplumda farkındalık oluşturacak bu güzel organizasyonumuzun gençlerimizin yetişmesine ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmasını ümit ederim, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın başlama vuruşunu yaptığı Orduzuspor- Malatyagücü FK takımları arasındaki maçla turnuva başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan Amatör Spor Kulüpleri tek maç eleme usulüne göre oynanan Amatör Spor Kulüpleri karşılaşmalarının ilk gününde şu sonuçlar alındı:

"Orduzuspor: 0 Malatyagücü FK: 2, Yeşilyurt A: 2 Kaldırımgücü A: 0, Yeşilyurt B: 1 Kaldırımgücü B: 2, Eski Malatya A: 2 Malatya Şehir A: 0, Malatya Şehir B: 1 1966 Malatya Gençlik B: 2." - MALATYA

Kaynak: İHA

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