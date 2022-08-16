Hande Dönmez 43 Derece Sıcaklıkta Klip Çekti

Daha önce 'Haberin Olsun' ve 'Esmerim Biçim Biçim' çalışmaları ile sevenlerinin kalbinde taht kuran Hande Dönmez 3.teklisi 'Püsküllü Bela' ile de çok sevildi.

Azka Müzik etiketi ile çıkan 'Püsküllü Bela' şarkısının yönetmenliğini Onur Kök'ün yaptı. Eğlenceli şarkının klibi Bodrum sokaklarında çekildi ve 24 saatte tamamlandı. 43 Derece sıcaklıkta tamamlanan klipte tarihi yarım adanın renkli görüntülerine yer verildi. Buram buram yaz kokan klip ve şarkı daha ilk dinlemede dillere dolanmaya başladı.