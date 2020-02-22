Macron ve Merkel, Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istedi

22.02.2020 01:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:09

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve bana göre İdlib'deki durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esad yönetiminden istedik." dedi.



Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle