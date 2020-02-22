Macron ve Merkel, Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istedi
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Macron ve Merkel, Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istedi

Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel ile birlikte Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istediğini belirtti.

22.02.2020 01:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:09
Macron ve Merkel, Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya Başbakanı ve bana göre 'deki durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu ve Esad yönetiminden istedik." dedi.


Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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