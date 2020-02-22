Macron ve Merkel, Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istedi
Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel ile birlikte Rusya ve Esad yönetiminden İdlib'de ateşkes istediğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve bana göre İdlib'deki durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esad yönetiminden istedik." dedi.
Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle