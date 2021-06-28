Macaristan, Bosna Hersek ve Karadağ'a Kovid-19 aşısı verecek
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Macaristan, Bosna Hersek ve Karadağ'a Kovid-19 aşısı verecek

Macaristan, Bosna Hersek ve Karadağ'a Kovid-19 aşısı verecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Bosna Hersek ve Karadağ'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Bosna Hersek ve Karadağ'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.

Bakan Szijjarto, komşu ülke vatandaşlarının virüse karşı aşılanmasının sağlık açısından Macaristan'ın da güvenliği için önemli olduğunu ve bu kapsamda ülkesinin Bosna Hersek ve Karadağ'a 200 biner doz Kovid-19 aşısı vereceğini ifade etti.

Her iki Batı Balkan ülkesinin de Çin'in ürettiği Sinopharm aşısına onay verdiğine dikkati çeken Szijjarto, 400 bin doz aşının sevkiyatının Temmuzda gerçekleştirileceğini söyledi.

Szijjarto ayrıca, Macaristan'da da uygulanan Sinopharm aşısının etkili olduğunu ve aşıyı üreten firmanın da Bosna Hersek ve Karadağ'a aşı verilmesini onayladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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