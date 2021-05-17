Kütahya nüfusunun yüzde 14,4'ünü genç nüfus oluşturuyor
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Kütahya nüfusunun yüzde 14,4'ünü genç nüfus oluşturuyor

Kütahya nüfusunun yüzde 14,4'ünü genç nüfus oluşturuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kütahya nüfusunun yüzde 14,4'ü genç nüfustan oluşuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kütahya nüfusunun yüzde 14,4'ü genç nüfustan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) yayımladığı istatistiklerle Gençlik 2020 bültenine göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kütahya'nın toplam nüfusu 576 bin 688 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 83 bin 89 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,4'ünü oluştururken, genç nüfusun 42 bin 536'sını erkek nüfus, 63 bin 617'sini ise kadın nüfus oluşturdu. 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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