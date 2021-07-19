Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon şehitliğinin şehit yakınlarınca ziyaret edilmesi Şehit yakınlarının, şehitlik müzesini ziyaret etmesi Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi.