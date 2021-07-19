Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
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Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon şehitliğinin şehit yakınlarınca ziyaret edilmesi Şehit yakınlarının, şehitlik müzesini ziyaret etmesi Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi.

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon şehitliğinin şehit yakınlarınca ziyaret edilmesi

Şehit yakınlarının, şehitlik müzesini ziyaret etmesi Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi. Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Aileler, garnizon şehitliğinin giriş kısmında bulunan şehitlik müzesini de gezdi. Polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Yukarı Tekke Mezarlığı çevresinde araçların geçişini sağladı.

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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