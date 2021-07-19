Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon şehitliğinin şehit yakınlarınca ziyaret edilmesi Şehit yakınlarının, şehitlik müzesini ziyaret etmesi Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi.
Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon şehitliğinin şehit yakınlarınca ziyaret edilmesi
Şehit yakınlarının, şehitlik müzesini ziyaret etmesi Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi. Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Aileler, garnizon şehitliğinin giriş kısmında bulunan şehitlik müzesini de gezdi. Polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Yukarı Tekke Mezarlığı çevresinde araçların geçişini sağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde