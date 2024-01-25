Mood Ödülleri, Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Ankara'da Düzenlendi

Ünlü yönetmen Burak Akan tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri Cumhuriyet'in 100. Yılına özel Ankara'da gerçekleşti.

Göksun A.Ş. Ana Sponsorluğunda CP Otelde düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu İlyas Çağlayan üstlendi.

Mood Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Etkinliğimize gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'da sizlerin huzurunda olmak paha biçilemez. Bu ödüllerin hepinize uğur getireceğine inanıyorum ve ödül alan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÖKSUN A. Ş. katkılarıyla hazırlanan 13. Mood Ödülleri'nde adeta şıklık yarışı yaşandı. Törene Türkiye'nin her yerinden ve diğer ülkelerden yoğun bir katılım olduğu gözlendi.

Törende ünlü modacılar Fatma Kaplan/Kübra Kaplan kardeşler muhteşem bir açılış defilesine imza attılar. Gecenin diğer alkış alan defilesi ise Ünlü Modacı ve Eğitmen Bedriye Kaya tarafından gerçekleştirildi.

İşte Ödül Alanların Tam Listesi:

En Birleştirici Siyasetçi: Mustafa Sarıgül (CHP Erzincan Milletvekili)

En iyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Av. Serkan Bayram (AK Parti İstanbul Milletvekili)

En Başarılı Belediye Başkanı: Fethi Yaşar (Ankara Yenimahalle Belediyesi)

Mood Özel Ödülü: Jeff Flake (Amerika)

En iyi Uluslararası Yönetmen: Kambiz Babaei (İran)

En iyi Uluslararası Haber Sunucusu: Zeljana Dubaic (Sırbistan)

En iyi Erkek Oyuncu: Orhan Kılıç

En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Selahattin Taşdöğen

Yılın Spor Adamı: Fatih Hakan Avşar

En iyi Ana Haber Sunucusu: Aysun Tekin (Bengütürk)

Oyunculuk dalında Mood Özel Ödülü: Levent Sülün

En iyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı: Umut Akyürek

En iyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı: Oktay Ertuğrul

En iyi İnfluencer: Muhammed Nur Nahya

En iyi Youtuber: Semih Varol

En iyi Sosyal Medya Fenomeni: Gözde Akgün

En sevilen Sosyal Medya Fenomeni: Bülent Mert

En iyi Müzik İkilisi: CANKAN

En iyi Spor Yorumcusu: Güvenç Kurtar

En iyi Genel Yayın Yönetmeni: Av. Bedia Teymur (Haberler.com/Sondakika.com)

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Nilay Dorsa

Yılın Çıkış Yapan Dansçısı: Büşra Ozan

Meslek Başarı Ödülü: Ahmet Kadir Alpaslan

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Kağıt

Unutulmaz Sanatçı: Oğuz Yılmaz

Meslek Başarı Ödülü: Ünal Kaya (Bengütürk)

Yılın En Başarılı Muhabiri: Emre Kol (Show Tv)

Jüri Özel Ödülü: Ömer Faruk Bostan

Yılın Dikkat Çeken Muhabiri: Kemal Akagündüz (Show Tv)

Yılın Çıkış Yapan Kadın Muhabiri: Ecem Sultan Özcan (Kanal D)

En iyi Moda Tasarımcısı: Fatma Kaplan & Kübra Kaplan

Yılın Kadın Girişimcisi: Emel Ceylan

Yılın En Başarılı Turizmcisi: İbrahim Göğem

En iyi Çıkış Yapan AVM: Podium AVM

En iyi Diyetisyen: Betül Deniz

En Başarılı İş Adamı: Fadıl Coşkun

En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

En iyi Gayrimenkul Yatırım Uzmanı: Eda Altun

En iyi Proje Yatırım Uzmanı: Eda Demir

Yılın Çıkış Yapan Ana Haber Spikeri: Merve Ahu Sarı

En iyi Gülüş Tasarım: Erkan Kara

Yılın Çıkış Yapan Diyetisyeni: Elif Melek Avcı Dursun

En iyi Ulaşım Turizm Şirketi: Çalıkıran Turizm

Yılın Dikkat Çeken Kadın Sanatçısı: Begüm Polat

Yılın Çıkış Yapan Şarkısı: Duygu Ünalan

Yılın En Başarılı Genç Kadın Sanatçısı: Tuğçe Gendigelen

En iyi Otel: Alegria Business Otel Ankara

Yılın Çıkış Yapan Modeli: Elisa Akkuş

En iyi Erkek Karakter Oyuncusu: Ertuğrul Şakar

Yılın En iyi Moda Eğitmeni: Bedriye Kaya

En iyi İletişim Danışmanı: Gizem Demir

Jüri Özel Ödülü: Fuat Bakan

En iyi Tıp Merkezi: Özel Mediest İnternational Ankara

En iyi Kozmetik Markası: Lademor

Yılın Çıkış Yapan Kozmetik Markası: DK Kozmetik

En iyi Cafe: Crypto Lounge

En iyi Koreograf: Ferhat Beyaz

Yılın Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı: Reşit Kemal

Yılın Sanat ve Sanatçıya Değer Katan İsmi: Rahmi Çöğendez

En Sorumlu İş Kadını: Gülen Erol

Yılın Dikkat Çeken Sosyal Medya Fenomeni: Beste Barkut