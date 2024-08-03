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Kültür Yolu Festivali renkli görüntüler ile başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Nevşehir'de renkli görüntüler eşliğinde başladı. Festival, konserler, sergiler, atölyeler ve gastronomi deneyimleri gibi birçok etkinlikle 9 gün boyunca devam edecek.

Kültür Yolu Festivali renkli görüntüler ile başladı

Kültür yoluna Kapadokya ikinci kez ev sahipliği yapıyor

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedincisi Nevşehir'de başladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Nevşehir, 3-11 Ağustos tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. 9 gün boyunca 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlik halkla buluşacak. Festivalin açılışı Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika yerleşkesinde yapıldı. Açılış renkli görüntülere sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde başlayan festivalin açılışında yaptığı açıklamada; "Bu yıl 16 ilimizde planladığımız kültür yolu festivalimizin 7.sini Nevşehir'de başlattık. 11 Ağustos'a kadar devam edecek festivalimizde yaklaşık 40 noktada 500 etkinlik ve bin'e yakın sanatçımızla gastronomisinden tiyatroya, konserlerden çocukların atölye çalışmalarına kadar birçok dalda kültür sanatın tüm dallarında Nevşehir'e gelen turistimize ve diğer illerden gelen misafirlerimize hoşça vakit geçirecekleri çok özel bir program hazırladık" dedi. Yazgı; "Nevşehir bizim için çok özel bir bölge. Bizim turizmle ilgili büyük hedeflerimiz var. Bakanlık olarak sayın bakanımızın da açıkladığı gibi biz bu yılsonuna kadar 60 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyoruz. Bu tür festivallerde tabii ki bunun lokomotif unsurları. Yurt dışında da Avrupa Festivaller Birliğinde de bu konuyla ilgili övgüyle her toplantıda yer alıyoruz. Bu kadar kısa bir sürede gerçekleştirdiğimiz bu kadar çok yönlü ve detay çalışmanın olduğu aslında dünyada da çok fazla festival yok. Hem kendi kültürel miraslarımızı tanıtmak, somut olmayan kültürel miraslarımızı, el sanatlarımızdan yemeklerimize kadar bir çok görevimiz var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sene Nevşehir'de 11 noktada Nevşehir'in gastronomisini de tanıtmak amacıyla yeni bir planlama yaptık. Çok özel şeflerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş Nevşehir yemeklerinde gelen misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin açılında gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan'da "İlimizde 9 gün sürecek Kültür Festivali'nin açılışını yaptık. Bugün itibarıyla etkinlikler başlamış oldu. Bu dokuz gün süresince 34 ayrı mekanda ilimizde yaklaşık 400 etkinlik gerçekleştirilecek tabi bu gerek ilimizin, gerek Kapadokya'nın tanıtılması anlamında çok büyük değer taşıyor. Biz bu süreçte çok sayıda sanatçıyı, ressamı ilimizde misafir edeceğiz. Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini de ziyaretçilere göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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