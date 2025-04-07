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Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
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ABD Başkanı Trump "Gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını" vurgulaması sonrası ABD vadeli endeksleri yeni haftaya %3'ün üzerinde düşüşle başladı. Japonya'da kayıplar ilk işlemlerde %8'i, Çin borsasında da %5'i aştı. Altın, petrol ve Bitcoin'de de düşüşler yaşanırken Ethereum'da ise kayıp yüzde 10'a ulaştı.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen hafta açıklanan gümrük tarifelerinin şok etkisi büyüyor. Dünya borsaları yeni haftaya da sert düşüşlerle başladı. Borsalarla birlikte altın, petrol ve kripto paralarda da düşüşler devam ediyor.

BITCOIN DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından beklentilerin aksine güçlü bir performans sergileyen Bitcoin ve kripto para piyasaları daha fazla dayanamadı.

ETHEREUM'DA KAYIP BÜYÜK

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 10'luk sert bir düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1601 dolara kadar gerileyerek önemli bir kayıp verdi. En büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da satış baskısının ise giderek arttığı görülüyor.

BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

ABD ve Avrupa borsalarında vadeli işlemler yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşadı. Dow Jones'ta %2,35, SP 500'de %2,9 ve Nasdaq'da %3,9 ile işlemler devam ediyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 7,29 düşerek 2023'ten bu yana dip seviyeyi gördü. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 5.24 geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Piyasalar, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine karşılık yeni destek adımları açıklayıp açıklamayacağını beklerken lokomotif hisseleri izleyen CSI 300 endeksi yüzde 6,31 geriledi.

Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı.

TRUMP: GERİ ADIM YOK

Hafta sonunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, diğer ülkelerin ABD ile ticaretlerini dengelemedikçe, kapsamlı gümrük vergilerinden geri adım atmayacağını söyledi.

Finans piyasalarını sarsan ve durgunluk korkularını artıran vergilerle ilgili olarak Trump, endişe duymadığını belirterek, "Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından liderlerle konuştuğunu ve onların bir anlaşma için "can attıklarını" da söyleyen Trump, "Açık vermeyeceğiz. Fazlalarımız olacak veya en kötüsü, zararımızı telafi edeceğiz" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yeni vergilerin "haftalar içinde ortadan kalkabilecek türden" olmadığını, "ülkelerin ne teklif edeceğini görmeleri gerektiğini" söyledi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise tarifelerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bu arada son gümrük tarifelerinin çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. Analistler, "sonu belli olmayan yeni bir ekonomik belirsizlik döneminin başladığını" ifade ediyor.

PİYASALARDAN SON RAKAMLAR

Öte yandan para birimleri, emtia ve kripto piyasalarda da sert fiyatlamalar yaşanıyor. Hafta başında rakamlara bakıldığında;

-Dolar endeksi 102,85 ve 10 yıllık ABD tahvilleri de %3,93 seviyelerinden haftaya başlıyor.

-EUR/USD paritesi 1,9035'e yakın seyrediyor.

-Ons altın 17 Mart'tan sonra ilk defa 3 bin doların altını gördü. Ardından tepki alımları ile TSİ 06:00 sıralarında işlemler 3030 dolara yakın devam ediyor.

-Brent petrol 63 dolar sınırına kadar çekildi. Ardından fiyatlar 63,90 dolara kadar toparlanabildi.

-Bitcoin de 80 bin doların altına sarktı. Sabah saatlerinde işlemler 78 bin 500 dolara yakın devam ediyor.

ENDİŞELER ZİRVE YAPTI

Küresel piyasa analistleri; birçok yatırımcının "uzayan bir ticaret savaşı" gibi en kötü senaryodan korktuğunu belirterek, "Hafta sonunda müzakere ya da tarifelerde bir değişiklik bekleniyordu. Ama bu olmadı. Tarifeleri düşürmeye yönelik anlaşmalar görülmeden kırılganlık devam edebilir. Yatırımcılar şimdi piyasaların çöküşünden ve küresel çapta bir durgunluktan daha fazla çekiniyor. Hisse senetlerinin ne zaman dip yapacağından emin değiliz ancak 2 Nisan öncesi seviyelere mevcut tabloda ve yakın zamanda dönmek çok mümkün görünmüyor" diye konuşuyor.

İŞTE ABD'NİN GÜMRÜK TARİFESİ

Trump, bugünden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet:

Çok iyi bu olmuş. Çöküşler böyle başlar zamanla çoğalır. Daha beterini bekliyoruz. Hiç olmazsa kendi dertleriyle uğraşırlar dünya soluk alır biraz.

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Trump, ülkesinin başka ülkelerce soyulmasına engel olmak için diğer ülkelere vergi koydu, borsası yerle bir oldu. bizde de ülkeyi soyup soğana çeviren 560 milyar yani katrilyonu çalanlara, 600 milyonlara hükmettiği paravan sıvacıların arkasındaki hırsızlara yargı gereğini yaptı borsamız birkaç çöktü. BEDELSİZ OLMAZ. eğer kangren olmuş parmağı kesmezsen kolu kaybedersin. bu ülkeyi ekonomi sopası ile sokak ile yön tayin edilmeyecektir. Allah, müslüman milletimizi korusun

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

dövizi mövizi bitcoini pirecoini bırakın açgözlü olup macera arayıp düdüklenmeyin en iyi yatırım aracı altındır değeri hiç düşmez paslanmaz erimez eksilmez ekşiyip bozulmaz kokmaz aslan gibi helalinden bir yatırım aracı ...bu bir yatırım tavsiyesidir komisyonda almıyoruz

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Alma Mazlumun ahını Beter Ol abd abd 10 günlük bîlanço 20 tirilyon dolar

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Abd batmış iflas etmiş bir ülke yapacağı son hamleyi yaptı Ticaret savaşı çıkardı ülkelere ve ülkelerin değerli madenlerine çöktü bu sürecin sonunda bazı ülkelere savaşta açacak yani Hiç kimse gelecek için umutlu olmasın gelecek çok karanlık

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Haber YorumlarıSedat Onat:

Amerika için sonun başlangıcı

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Haber YorumlarıHackan :

Lan bu Amerika olmasa demek dünya aç kalacakmış bu nedir ya

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Haber YorumlarıDimitri:

hepsi bizim Türkiye’den bogazdan bedavadan geçsinler kullansınlar ne güzel

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Haber YorumlarıUfuk AYDEMİR:

ÇÖKÜŞLER HER ZAMAN FIRSATTIR , FIRSATLARI TAKİP EDİN VE DEĞERLENDİRİN.. ŞUAN KÜÇÜK YATIRIMCILAR SİLKELENİYOR. BÜYÜK BABALAR TOPLAYACAK MALI... EKONOMİYİ TAKİP EDİN BU ARALAR. ETKİ GEÇİNCE YATIRIMLARINIZI YAPMAYA BAŞLAYIN. AMA ÇOK SAĞLAM ŞİRKETLERE YAPIN.

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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Millet buna neden şaşırıyor ki! Trumph zaten Rus ajanı.Görevi Abd yi zayıflatmak.

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