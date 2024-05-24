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İZDOB Klarnet Sanatçıları Ödemiş Müzesinde Konser Verdi

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İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) klarnet sanatçıları Ödemiş Müzesinde konser verdi. Klarnet kuartet grubu olarak müze ve eğitim konserlerinde yer almanın heyecanını yaşayan sanatçılar, minik seyircilere klasik müziği tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Konseri izleyen öğrenciler ise bir daha gelirse yine izlemek istediklerini söyledi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) klarnet sanatçıları Ödemiş Müzesinde konser verdi.

Özlem Pınar, Tuğer Doruk, Onur Yıldız ve Kerem Özgür Erdem'in verdiği konserin ardından açıklamalarda bulunan Özlem Pınar, şunları kaydetti:

"Klarnet kuartet grubu olarak müze ve eğitim konserlerinde yer almak bizi her zaman çok heyecanlandırıyor. Özellikle minik seyircilerimize klasik müziği tanıtmak, ufuklarını genişletmek bizim için çok özel. Ödemiş seyircisi de çok ilgili her konserimizde salonu dolduruyorlar, alkışlarıyla bizleri onurlandırıyorlar."

Konseri takip eden Ödemiş Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu öğrencilerinden Çağrı Yağcıoğlu da ilk kez böyle bir konser takip ettiğini belirterek, "Bir daha gelirse yine izlemek isterim." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Devlet Opera Ve Balesi Ödemiş İzmir Sanat Müzik Kültür Sanat Haberler

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