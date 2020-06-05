Kovid-19'u yenen kardeşler immün plazma bağışçısı oldu
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Kovid-19'u yenen kardeşler immün plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Semanur ve Havva Kaya kardeşler, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

Kovid-19'u yenen kardeşler immün plazma bağışçısı oldu
05.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Semanur ve Havva Kaya kardeşler, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Kaya kardeşler, bir süre önce Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan kardeşler, taburcu edildikten sonra Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne başvurarak, plazma bağışı için başvuru yaptı.

Gerekli sürenin geçmesinin ardından merkeze davet edilen kardeşler, immün plazma bağışında bulundu.

İmmün plazma bağışında bulunan kardeşlere, Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara ile merkezde görevli Dr. Hatice Tok tarafından bağış anısı olarak sertifika takdim edildi.

"Uygun şartları tespit edilmiş kişilerin bağışta bulunmasını önemsiyoruz"

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde immün plazmanın önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bu hastalığı geçirmiş ve uygun şartları tespit edilmiş kişilerin bağışta bulunmasını önemsediklerini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hastalığı tedavisinde kullanılan, önemli bir yöntem olan immün plazma temini Kızılay Kan Merkezlerimizde sağlanmaktadır. Bunun için hastalığı geçirip 14 gün geçtikten sonra vatandaşlarımızdan immün plazma almaktayız. Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu işlemi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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