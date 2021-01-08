Kovid-19 hastası Azerbaycanlı çift, Türkiye'de sağlığına kavuştu

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra uygulanan tedaviyle iyileşen Azerbaycanlı çift, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan 67 yaşındaki Fahreddin Musayev ile 64 yaşındaki eşi Sona Musayev, kasım ayının başında İzmir'de yaşayan oğulları İsmail Musayev'i ziyarete geldi. Bir süre sonra İsmail Musayev'e, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Musayev, hastalığı anne ve babasına bulaştırmamak için bir arkadaşının evinde karantinaya girdi.

Bir hafta sonra Musayev çifti de yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrısı şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan çift, oğullarının evinde karantinaya alındı.

Fahreddin Musayev, solunum güçlüğü ve şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından tarafından tedavi edilen Musayev'e destek tedavileri uygulandı.

Yapılan tedavilerin ardından sağlık durumu düzelen Musayev, Kovid-19 testinin de negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Sertoğullarından, çifti oğullarının Karabağlar'daki evinde ziyaret ederek moral verdi.

"Rahat nefes almak çok güzelmiş"

Fahreddin Musayev, AA muhabirine, ülkesinde Kovid-19 hastalığı nedeniyle birçok tanıdığının hayatını kaybettiğini, oğluna da Türkiye'de aynı hastalık teşhisi konduğunda çok üzüldüğünü söyledi.

Yaşlarının ileri olduğu için çok korktuğunu anlatan Musayev, "Eşim bana göre bu hastalığı daha rahat bir şekilde atlattı. Eşim iyileşti, benim hastalığım daha da arttı. Nefes alamamaya başladım. Hemen beni hastaneye götürdüler. Sağlık çalışanları benimle kendi babaları gibi ilgilendi. Rahat nefes almak çok güzelmiş. Yaptıkları her şey için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla ulaşıp teşekkür etmek istiyorum. O bütün Müslüman dünyasının lideridir." dedi.

Musayev, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden bu yana Türkiye'nin Azerbaycan'ın da içinde olduğu birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu aktardı.

Sona Musayev ise bu süreçte eşini kaybetmekten çok korktuğunu anlattı.

Zor bir süreci geride bıraktıklarını dile getiren Musayev, "Hayatım boyunca böyle bir hastalık görmedim. Bir ara öleceğimi düşündüm. Bir hafta bir şey yiyip içemedim. Bacaklarım tutmuyor. Türk doktorlarının tedavisi sayesinde sağlığıma kavuştum. Eşim de artık iyileşti. Zaten hastalığın başından bu yana Türkiye'nin Kovid-19 ile yaptığı başarılı mücadeleyi biliyorduk. Türkiye'de buna daha iyi şahit olduk." şeklinde konuştu.

İsmail Musayev da anne ve babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, doktorların hem kendisini hem de aile fertlerini iyileştirmek için çok mücadele verdiğini kaydetti.

İKÇÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından ise Musayev çiftinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Fahreddin Musayev'in uzun süre pozitif olduğunu belirten Sertoğullarından, "Kovid-19 hastalığını her bünye farklı geçiriyor. Hastamızın 20. gününde kalp hızı yükseldi. Hemen hastaneye aldık ve oksijen tedavisi başta olmak üzere destek tedavisi uyguladık. Kovid-19 geçiren hastalarımız 10. günde izolasyonları bitse de kendilerini takip etmeli, yeniden ateşleri yükseldiğinde ve solunum güçlüğü olduğunda hastaneye başvurmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler