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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi

Koronavirüs sürecinde psikolojinin korunması için öneriler

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgını ile birlikte bireysel ve toplumsal olarak psikolojiyi korumanın önemini vurgulayarak, bu süreci daha rahat geçirebilmek için 10 maddelik bir "reçete" önerdi.

29.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:00
Koronavirüs sürecinde psikolojinin korunması için öneriler

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgını ile birlikte bireysel ve toplumsal olarak psikolojiyi korumanın önemini vurgulayarak, bu süreci daha rahat geçirebilmek için 10 maddelik bir "reçete" önerdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çin'de başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel salgın haline dönüşen koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yanık, virüsle ilgili devletin birçok tedbir alırken, kişilerin de bireysel olarak tedbirler alması ve evlerinden mümkün mertebe çıkmaması gerektiğini bildirdi.

Koronavirüs salgınının sadece insan sağlığı için değil, insan psikolojisi için de tehdit oluşturduğunu, bu sebeple yerinde tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Yanık, bireysel olarak yapılabilecek 10 öneriyi şöyle sıraladı:

"Aşırı stres bağışıklığınızı baskılayacağından stresinizi azaltmaya çalışın. Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sağlık kaygısı ve benzeri rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanıyorsanız tedavinize devam edin. Aşırı kaygılı veya depresif bir ruh haliniz olursa yardım kitapları ve videolarından faydalanabilir veya online psikoterapi hizmeti alabilirsiniz. Sağlık standartlarına uyun. El yıkama süresi 20 saniyedir. Azı yetersiz, fazlası lüzumsuzdur. Gereksiz hastaneye gitmek veya gerektiği halde gitmemek risklidir.

Stresinizi azaltmak için evde fiziksel egzersiz yapın. Stresten dolayı az yemekten veya aşırı yemekten kaçının. Geceyi gündüz, gündüzü gece yapmayın. Sosyal mesafe, fiziksel olup duygusal mesafe değildir. Ev halkıyla yüz yüze, ev dışındaki yakınlarınızla bol bol görüntülü konuşun. Çocuğunuzla koronavirüsü konuşmaktan kaçınmayın, duygularını paylaşmasına izin verin. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakları takip edebilirsiniz. Sosyal medya kullanımını günde 1-2 defa ve toplam 30 dakika olacak şekilde sınırlayın. Bu dönemi; kendinizi tanıma ve geliştirme, hayat önceliklerinizi belirleme, maneviyatınızı ve aile bağlarınızı güçlendirme fırsatı olarak kullanın. Ruh sağlığınızı korumak ve geliştirmek için internet üzerinden 'nefes alma ve kas gevşetme teknikleri', 'uyku hijyeni kuralları', 'farkındalık teknikleri', 'bilişsel davranışçı terapi kendine yardım teknikleri' becerilerini edinin."

Kaynak: AA

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