Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi
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Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal

Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi İstanbul'da belediyelere ait araçlar virüse karşı özel solüsyon ile dezenfekte edildi Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile birlikte İstanbul'daki belediyeler de harekete geçti.

10.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:03
Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

İstanbul'da belediyelere ait araçlar virüse karşı özel solüsyon ile dezenfekte edildi

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile birlikte İstanbul'daki belediyeler de harekete geçti. Kartal Belediyesi tarafından, özel solüsyonlar kullanılarak ilçedeki toplu taşıma araçları, ambulanslar gibi araçlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Dünya'da birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ölümcül etkileri olan korona virüsüne karşı İstanbul'daki belediyeler harekete geçti. Henüz Türkiye'de vakası görülmemiş olan korona virüsüne karşı Kartal Belediyesi de önlem aldı. Temizlik görevlileri, nano gümüş teknolojisinin kullanıldığı özel solüsyonlar ile ilçede bulunan belediyeye ait toplu ulaşım araçları, ambulanslar özel solüsyon kullanılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengi Türkmen, "Virüs, yanı başımızda bulunan İran'da 198 kişinin ölmesiyle beraber Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in talimatları üzere toplu taşıma ve ambulanslarımızda böyle bir çalışma yaptık. Yine kreş ve ortak kullanım alanlarımızda virüsler ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak kreşlerimizde ibadethanelerimizde okullarımızda bu çalışmaları sürdüreceğiz. Tamamen zararsız bir ürün olduğunu, nano gümüş teknolojisiyle yapılan bir sistem olduğu ve Sağlık Bakanlığında onaylı bir sistem olarak bakteri üretmemesi için 3 ay ile 6 ay arasında etkisini sürdüren bir hadisedir. Herhangi bir zararı yoktur" dedi.

Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

Kaynak: İHA

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Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

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