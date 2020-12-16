Korbanmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
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Korbanmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

16.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:21
Korbanmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Kuruköprü mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda aynı aileden Sudenur Ç.(14), Gülistan Ç.(25), Şadan Nur Ç.(21) ve Fatma C.(48) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlenen 4 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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