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Konya'da hububat hasadı yüzleri güldürüyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya'da hasadı devam eden hububat, verimiyle üreticileri sevindiriyor.

09.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:15

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya'da hasadı devam eden hububat, verimiyle üreticileri sevindiriyor.

Tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri olan Konya Ovası, Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılıyor.

Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen ve hububat hasadının sürdüğü Konya'da, ekim başlangıcı hariç yağış dağılımının buğday için dengeli olması rekolteye olumlu yansıyor.

Buğday ekimine yönelik destekler ve alım fiyatının yanı sıra verim artışı da çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Ulusal Hububat Konseyi'nin 2020 Mart Buğday Raporu'na göre, ekim alanında yüzde 3-5 artışın görüldüğü hububatta, bu yıl üretimin yüzde 5-7 artışla 20 - 20,5 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük ikinci işletmesinde hasat başladı

Öte yandan AA ekipleri, Türkiye'nin en büyük ikinci tarım işletmesi konumundaki Altınova Tarım İşletmesi'ndeki hasada tanıklık etti.

Kadınhanı ilçesinde 311 bin dekar arazideki tarımsal faaliyetiyle ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayan Altınova'da, 500 futbol sahası büyüklüğündeki parsellerde, 5 ila 15 biçerdöverle yapılan hasat görüntülendi.

En küçüğü 3 bin 600 dekar olan tarlalarda ekini işleyen biçerdöverler, sabahın erken saatinden gece 00.00'a kadar durmaksızın çalışıyor.

"Bu yıl 30 bin ton üretim bekliyoruz"

İşletme Müdürü Ali Odabaşı, AA muhabirine, işletmede tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

Büyüklük bakımından Altınova'nın, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden sonra ikinci sırada yer aldığını anlatan Odabaşı, işletmede 311 bin dekar arazinin 279 bin dekarında tarla bitkilerinin yetiştirildiğini belirtti.

Bu arazinin 120 bin dekarında hububat ekiminin yapıldığını aktaran Odabaşı, "Tohum üretimi de yapılıyor. Arpa hasadına başladık. Geçen yıl 22 bin ton hububat üretimimiz oldu. Bu yıl 30 bin ton üretim bekliyoruz. İnşallah daha da fazla olur. Temmuz sonuna kadar hasat sürecek. Parsellerimiz büyük olduğu için hasat çok sayıda biçerdöverle bölüm bölüm yapılıyor." dedi.

"Rekoltemiz geçen seneden fazla olacak"

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut ise bölgesel yağış farklılıklarının rekolteye yansıdığını söyledi.

Yağışların önemine dikkati çeken Akbulut, "Yağış miktarı yüksek olan kuzey bölgelerimizde dekarında 400 kilogram verim yakalanırken, az yağış alan orta bölgelerde rekoltenin dekarda 200 kilograma düştüğü görülüyor. Yağış alamayan orta bölgelerde küresel mevsim kaymaları sebebiyle de tarım iyiden iyiye zorlaşırken, bu bölgeye dış havzalardan su getirilmesinin önemi oldukça belirginleşti." diye konuştu.

Çiftçilerin geçen yıla göre, bu yılki rekolteden ötürü yüzünün güldüğüne işaret eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Üreticimiz biraz nefes almış oldu. Çünkü geçen seneki verim, bu yıl ikiye katlandı. Henüz hasadına başlanmayan sulu alanlarda bu verimleri iki katı olarak bekliyoruz. Açıklanan fiyatlar ve destek miktarının da artırılması ile üreticilerimiz biraz nefes alabilecek. Rekoltemiz geçen seneden daha fazla olacak."

Sarayönü ilçesinin Gözlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Büyüktoka da yağışların geç düşmesine karşın hasadın verimli olduğunu vurguladı.

Büyüktoka, "Allah bereketini versin. Geçen yılın üzerinde ürün aldık. Dolu ve ani hava değişimlerinin verimi düşüreceğinden endişe ediyorduk, çok şükür bu olmadı. Çiftçiler beklentisinin üzerinde ürün alıyor." ifadesini kullandı.

Konya'da hububat hasadı yüzleri güldürüyor

Kaynak: AA

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