Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 4 yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
06.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:20
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Taşkın yönetimindeki 16 BAM 48 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolunun Taşhan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su bulunmayan dereye devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kişi itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA