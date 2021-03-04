Kocasinan'da koronavirüs tedbirleri denetlendi
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Kocasinan'da koronavirüs tedbirleri denetlendi

04.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:32
Kocasinan'da koronavirüs tedbirleri denetlendi

KocasinanBelediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yaptı.

KocasinanBelediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ile Erciyesevler Mahallesi pazar yeri, Sahabiye Mahallesi ve Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Çolakbayrakdar, esnafa bereketli kazanç diledi.

Bölge sakinlerinin hal ve hatırını sorup, sıkıntılarını da dinleyen Çolakbayrakdar, "Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefine adım adım ilerliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Alınan her tedbir, geleceğimiz, ailelerimiz ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Abay ise tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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