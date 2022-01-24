Kocaeli Valiliğinden "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli Valiliği, yoğun kar nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da halen devam eden yoğun kar yağışı ve fırtınanın Kocaeli'de de saat 21.00 sularında başlayıp sabaha kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istendi.