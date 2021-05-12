KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Toplumsal birlikteliği sağlayan bayramların, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı