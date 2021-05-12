KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Toplumsal birlikteliği sağlayan bayramların, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ramazan bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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