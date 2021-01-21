Kızılay'dan Sasonlu öğrencilere giysi desteği
21.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:10
Kızılay tarafından Sason ilçesinde yaşayan öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.
Kızılay tarafından Sason ilçesinde yaşayan öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.
Kızılay Ataşehir temsilcisi Elif Kavak, Sasonlu 550 öğrenciye giysi ve ayakkabı gönderdi.
Yeşilova Mahallesi Muhtarı Cüneyt Özmen ve Sasonlu hayırsever Behçet Sonar'ın girişimleri ile ilçeye gönderilen yardımlar öğrencilere ulaştırılıyor.
Sonar, yardımlarından dolayı Kavak'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen