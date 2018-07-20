Kitso'dan "Mücbir Sebep" Halinin Uzatılması Talebi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "mücbir sebep" halinin 31 Temmuz'da sona ereceğini ve bu sürenin 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasını istediklerini söyledi.

Celkanlı, KİTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen sınırın Suriye tarafından atılan roketler nedeniyle esnaf ve sanayicinin 2016 yılından itibaren SSK, vergi, maliye borçlarının 31 Temmuz tarihine kadar ertelendiğini anımsatarak, ertelemenin 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasını istedi.

Celkanlı, konuyla ilgili kentte faaliyet gösteren mali müşavir ve muhasebecilerle bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve sonuç olarak "mücbir sebep" uygulamasının uzatılmaması halinde kent ekonomisinin olumsuz etkileneceği kanaatine vardıklarını kaydetti:

KİTSO olarak yerel ürünlere değer kazandırmak adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Celkanlı, "23. proje kapsamında ilgili üreticileri buluşturduk. Bu kapsamda odamıza kayıtlı pekmez ve zeytin yağı üreticileriyle görüşüp elde edilen ürünlerin ihracata uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar başlattık. Bunun yanında kooperatifleşmeyle iligili de önemli adımlar attık." diye konuştu.

Celkanlı, yerel ürün üreticileriyle sürekli diyalog halinde olarak, gerek yurt içi, gerek yurt dışı bir çok fuarda stant açmalarına destek olmak istediklerini sözlerine ekledi.