Kırşehir'de tekerlek izini takip eden polis, inşaat malzemesi hırsızlarını yakaladı
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Kırşehir'de tekerlek izini takip eden polis, inşaat malzemesi hırsızlarını yakaladı

31.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:10
Kırşehir'de tekerlek izini takip eden polis, inşaat malzemesi hırsızlarını yakaladı

Ankara'dan Kırşehir'e gelerek inşaat malzemeleri deposundan hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'dan Kırşehir'e gelerek inşaat malzemeleri deposundan hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir depodan yüklü miktarda inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, depo civarında kısa süre önce geldiği değerlendirilen kamyon ve minibüslerin tekerlek izlerini fark etti.

Polis, kent giriş ve çıkışı ile depo civarındaki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 610 saatlik görüntüleri inceledi.

Kamyon ve minibüsün olay günü Ankara istikametine gittiğini belirleyen polis, şüphelilerden 3'ünün Ankara'da, 1'inin ise Antalya'da olduğunu tespit etti.

Zanlılardan S.E (22), A.A. (30) ve S.D (35) Ankara'da, E.E. (33) ise Antalya'da gözaltına alınarak, Kırşehir'e getirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.A, S.D. ve E.E tutuklandı, S.E. serbest bırakıldı.

Zanlıların, Ankara'dan Kırşehir'e birçok kez gelip bölgede keşif yaptıkları, çaldıkları malzemeleri de parça parça sattıkları belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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