Ara tatil sonrası öğrenciler ders başı yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da ilk ara tatilin sona ermesi ile öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen uygulama kapsamında 15 Kasım Pazartesi günü ara tatile girmişti.

Kırklareli'nde 52 bin 972, Edirne'de 54 bin 929, Tekirdağ'da ise 200 bin 396 okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi sabah saatlerinde okullarına geldi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına alınan öğrenciler derslerine başladı.

Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda eğitim gören Başar Alp Bacıoğlu, AA muhabirine, bir haftalık tatilin 4 gününü spor müsabakaları nedeniyle Kuşadası'nda geçirdiğini belirtti.

Okulların açılmasıyla mutlu olduğunu anlatan Bacıoğlu, evde oturmanın çok sıkıcı olduğunu söyledi.

Kırklareli Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencilerinden Mete Erim Yesin de okulu ve arkadaşları ile buluştuğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.