Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı

16.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:59
Kilis'te

Kilis Valiliği ile ve Ziraat Bankası arasında küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin işbirliği protokolü imzalandı.

Kilis Valiliği ile ve Ziraat Bankası arasında küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin işbirliği protokolü imzalandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni, Vali Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Tuna Gümüşer'in katılımıyla gerçekleşti.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, projenin bölgede küçükbaş hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.

Bu fırsattan bütün çiftçilerin faydalanmasını istediğini belirten Soytürk, "Ziraat Bankasının faizden vazgeçmesi hayvancılığın desteklenmiş olması büyük fırsattır. Kilis olarak da bu fırsatı iyi değerlendirmek isteriz. Zeytin, Kiliskarası üzüm, biberle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bizim önemli ürünlerimizdir. Hayvancılığımız da en az onlar kadar değerli. Destek olan ve katkısı olanlardan Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü imzalandı
Osmaniye'de üniversite sanayi işbirliği protokolü imzalandı
KKTC'de 'UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti' protokolü imzalandı
KKTC'de "UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti" protokolü imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolü imzalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:02:36. #1.14#
title