Kilis Tarımına BM Desteği

Kilis'te, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) arasında protokol imzalandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, BM Gıda ve Tarım Örgütü ile protokol imzaladıklarını ifade ederek, "Fıstık ve zeytin üreten çiftçilerimiz ile bahçeci çiftçilerimize yönelik eğitim projemizin sözleşmesini FAO temsilcileriyle imzaladık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS