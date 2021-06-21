Kilis Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı
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Kilis Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı

Kilis Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te, Türk Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kilis'te, Türk Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Türk Kızılay Toplum Merkezinin açılışına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Can ve Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan ile davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, açılışta yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca insani yardım için dünyanın dört bir tarafına koşan Kızılay, bugün toplum merkezleriyle birlikte, rehberlik hizmetleri, eğitim faaliyetleri, geçim kaynağını geliştirme çalışmaları, beslenme ve sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, savunuculuk ve koruma faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri ve sosyal uyuma yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte, ülkemizde ve dünyada saygınlığını her geçen gün artırmaktadır. Kızılay toplum merkezlerinin faydalarının da bilinciyle bu merkezlerin açılmasında ve geliştirilmesinde emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunuyor, toplum merkezimizin ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Protokol üyeleri Türk Kızılay Toplum Merkezin açılış sonrası gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Can ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. - KİLİS

Kilis Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı
Kilis Kızılay Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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