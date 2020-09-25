"Kheops Ensemble", 48. İstanbul Müzik Festivali'nde müzikseverlerle bir araya geldi

Belçika'nın en iyi müzisyenleri olarak gösterilen Marie Hallynck, Ronald Van Spaendonck ve Muhiddin Dürrüoğlu'nun 2006'da kurduğu Kheops Ensemble topluluğu, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

Belçika'nın en iyi müzisyenleri olarak gösterilen Marie Hallynck, Ronald Van Spaendonck ve Muhiddin Dürrüoğlu'nun 2006'da kurduğu Kheops Ensemble topluluğu, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayınlandı.

Muhiddin Dürrüoğlu'nun piyanoda, Marie Hallynck'in viyolonselde, Ronald Van Spaendonck'un ise klarnette yer aldığı konserde, Ludwig van Beethoven ile Johannes Brahms'ın "Klarnet Üçlüleri" eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Çekimleri Belçika'daki Stavelot Manastırı'nda yapılan konserin programında ayrıca Dürrüoğlu'nun "Emotions Fugitives III" başlıklı eserinin Türkiye prömiyeri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı