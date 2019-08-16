Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları 100 bin lira dolandırdılar

16.08.2019 13:37

Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları ağlarına düşüren 2 telefon dolandırıcısı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İddialara göre, en son Çameli ve Tavas ilçelerinde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, aradıkları kişiye önce soyguncu muamelesi yapıp ardından ellerinde soyguna ait görüntülerin olduğunu belirtti. Vatandaşların adres bilgisine ulaşıp evine giderek ziynet eşyalarını çalan 2 şahsın kimlikleri belli oldu. Mustafa T. (45) ile Mehmet A. (54) isimli iki zanlı son bulundukları yerde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Farklı evlerden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen iki zanlı jandarma tarafından gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA