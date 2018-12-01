Kekemelik ve Konuşma Güçlüğü Özel Eğitimle Aşılacak

Güroymak ilçesinde kekeme ve konuşma güçlülüğü çeken 180 öğrenciye özel eğitim verilecek.

Güroymak Kaymakamlığı ve Güroymak Belediyesinin ortak girişimiyle ilçedeki okullarda eğitim gören ve kekemelik ve konuşma güçlü çektiği belirlenen 180 öğrenci için çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin aileleriyle Güroymak İMKB Anadolu Lisesinde toplantı yapılarak, İstanbul'dan getirilen uzman ekiplerle yapılacak özel eğitim programı tanıtıldı.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen alan taramasında 180 öğrencinin kekemelik ve konuşma güçlüğü çektiğini tespit ederek böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Eğitimin 3 ay sürmesinin beklendiğini ve yaklaşık 180 bin lira maliyetli bu eğitimin tüm bedelinin kaymakamlık ve belediye ortaklığında karşılanacağını aktaran Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim sonunda kekeme ve konuşma güçlüğü çeken öğrencilerin bu sorunları büyük ölçüde çözülmüş olacak. Öğrencinin başarısı ilk önce aileden geçer. Konuşma sorunu hastalık değildir. Muş ve Tatvan'dan gelip bu eğitime katılmak isteyen ailelerimiz var. Bölgemizde ilk defa böyle bir çalışma yapılmaktadır."

Velilerden Türkiye Dursun, çocuğunun da konuşma zorluğu çektiğini ve bu eğitim ile başarı sağlayacaklarına inandıklarını belirterek, "Bölgede ilk defa böyle bir eğitim veriliyor. Buna benzer eğitimler ancak batı illerinde veriliyor. Emeği geçen başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanvekilimiz Alibeyoğlu olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Ergün, Ritm Konuşma Eğitmen Uzmanı Abdülhalim Hancı ve vatandaşlar da katıldı.