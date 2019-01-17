Kazakistan'da Uluslararası Buz Heykelleri Yarışması

Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk kez düzenlenen uluslararası buz heykelleri yarışması sona erdi.

Astana'nın Esil İlçe Valiliğince Botanik bahçede 12 Ocak'ta Rusya, Çin ve Kazakistan'dan toplam 14 takımın katılımıyla başlayan etkinlik tamamlandı.

Katılımcılar, "Doğu masalı" temasıyla 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalarında, Astana'nın sembolü Bayterek Kulesi'ni, bozkır hayatını, Alaaddin'in Sihirli Lambası masalındaki karakterleri canlandırdı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu büyük ödül, yarışmaya Kazakistan'dan katılan "Bozkırlılar" takımının "Bozkır çekimi" temalı çalışmasına gitti.

Yarışmanın birinciliğine Çinli "Harbin", ikinciliğine Kazak "Astana ice master", üçüncülüğüne ise Çinli "Hong Kong" takımı layık görüldü.

Esil Vali Yardımcısı Nurlan Omarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada toplam 40 metreküp buzun veya bin 300 buz kerpiçin kullanıldığını, buzların Esil Nehri'nden alındığını söyledi.

Bir takımda usta ve yardımcıları olmak üzere 2-3 kişi çalıştığına işaret eden Omarov, "Böyle bir çapta etkinliği ilk kez düzenliyoruz. Yarışmanın temel amacı şehrimizde buz sanatını geliştirmek." dedi.

Omarov, buz heykelleri yarışmasını geleneksel hale getirmek istediklerini, yarışmaya hem profesyonel sanatçıların hem de sıradan insanların katılmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA