Kayserispor ve Sivasspor, 1967'deki olaylarda ölen taraftarları andı
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Kayserispor ve Sivasspor, 1967'deki olaylarda ölen taraftarları andı

Kayserispor ve Sivasspor, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Kayserispor ve Sivasspor, 1967'deki olaylarda ölen taraftarları andı
17.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:42

Kayserispor ve Sivasspor, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "53 yıl önce bugün, 17 Eylül 1967'de Sivasspor ile oynadığımız müsabakada çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybeden hem Kayserispor hem Sivasspor taraftarlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Sivasspor Kulübü ise yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi:

"17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan ve 43 taraftarımızın hayatını kaybettiği karşılaşmanın üzerinden 53 yıl geçti. O gün hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

AA Editörü - Halife Yalçınkaya,Sercan Küçükşahin
Halife Yalçınkaya,Sercan Küçükşahin
AA Editörü
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