Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligi'n 34 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport-Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Hes Kablo Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı