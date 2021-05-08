Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için zirai don uyarısı

Yozgat ve Sivas'ta orta, Kayseri, Nevşehir ile Kırşehir'de ise hafif şiddette zirai don bekleniyor.

Yozgat ve Sivas'ta orta, Kayseri, Nevşehir ile Kırşehir'de ise hafif şiddette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yarından itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği, hava sıcaklıklarının yer yer sıfır derece ve altına düşeceği bildirildi.

Bu nedenle 9 Mayıs Pazar günü gece saatlerinden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde orta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir çevrelerinde hafif şiddette olmak üzere zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üreticiler başta olmak üzere vatandaşlar ve yetkililere tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin