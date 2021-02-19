Kastamonu'da kardan yolu kapanan köylerde hastalanan 2 kişi hastaneye ulaştırıldı
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Kastamonu'da kardan yolu kapanan köylerde hastalanan 2 kişi hastaneye ulaştırıldı

19.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:48
Kastamonu'da kardan yolu kapanan köylerde hastalanan 2 kişi hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 2 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Esenyurt köyünde KOAH hastası Emrullah Kancaoğlu, Şeyhömer köyünde ise karın ağrısı şikayeti olan 96 yaşındaki Zehra Çalık, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Paletli kar aracıyla hastalara ulaşan AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. Ekipler, Kancaoğlu ve Çalık'ı alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Kancaoğlu ve Çalık, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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